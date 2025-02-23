Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde Ş.K'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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