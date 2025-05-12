Karabük\'te yangın, ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Salmanlar köyünde Osman Ünal'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Eflani'de kurbanlık satışları başladı
Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.
Her hafta pazartesi günü kurulan Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık almak için giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.
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