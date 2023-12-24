Karabük\'te yangında hayatını kaybeden ev sahibi toprağa verilecek

18:16 •
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde 18 Aralık'ta çıkan yangında dumandan etkilenen Osman Citti, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Citti'nin cenazesinin yarın Eskipazar'da toprağa verileceği öğrenildi.
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