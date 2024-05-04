Karabük'te yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçi, Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Beytullah Arık (31), 5 Ocak'ta dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Arık, yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Arık'ın cenazesi, Babasultan Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene Arık'ın ailesi ve yakınları, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile işçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te yüksekten düşen işçi toprağa verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?