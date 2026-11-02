Karabük terminalinde kadını tabancayla yaralayan 48 yaşındaki muhtar intihar etti - Son Dakika
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Karabük terminalinde kadını tabancayla yaralayan 48 yaşındaki muhtar intihar etti

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Karabük terminalinde kadını tabancayla yaralayan 48 yaşındaki muhtar intihar etti
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Karabük'te otobüs terminalinde 48 yaşındaki muhtar ile lokantada çalışan 45 yaşındaki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Muhtar tabancayla iki el ateş edip kadını yaraladıktan sonra intihar etti; kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARABÜK'te muhtar Veysel Leylek (48), şehirlerarası otobüs terminalinde lokantada çalışan S.B. (45) isimli kadını tabancayla yaraladıktan sonra, olay yerinde intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Muhtar Veysel Leylek ile terminaldeki lokantada çalışan S.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Leylek, S.B.'ye tabancayla iki el ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Leylek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaKarabükGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük terminalinde kadını tabancayla yaralayan 48 yaşındaki muhtar intihar etti - Son Dakika
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