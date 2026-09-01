Karabük'ün Kent Ormanı mevkisindeki yangın, itfaiye ve arazözlerle kontrol altına alındı
Karabük'te Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA
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