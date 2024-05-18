Karabük\'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdullar köyünde Gülbeyaz Kantemir'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık ve Karabük belediyeleri itfaiye ekipleri ile Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yakındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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