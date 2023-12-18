Yağan karın tadını off-road yaparak çıkardılar

Karabük'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde yeniden yüzünü gösteren kar yağışının ardından Karabük KARDOFF kulübü üyeleri karla kaplanan yaylalara çıkarak safari yaptı.

Karabük'te hafta sonu yağan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza büründürdü. Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyeleri de karın tadını çıkarmak için yaylalara akın etti. 20 araç ile çıkılan konvoyda 4x4 arazi araçları ile beyaz örtüyle kaplı ormanda ilerleyen bazı araçlar ise saplandıkları çamurdan yine ekip üyeleri tarafından çeki vinçleri yardımı ile çıkartıldı. Gezen yaylası, Ömür Ahmet, Jandarma mezarlığı ve son olarak Sarı çiçek yaylasında son bulan off-road tutkunları kar safarisi yaparak, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Demir, kulüp olarak her ay farklı etkinliklerde bulunduklarını ifade ederek, yüksek kesimlerde yağan kar sonucu 20 araç ile dernek üyeleri ile birlikte safariye katılan herkese teşekkür etti.