 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük Üniversitesi 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda ilk 5'te - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Üniversitesi 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda ilk 5'te

Karabük Üniversitesi, YÖK tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda 5 başlıkta ilk 5'e girmeyi başardı. Üniversite, eğitim, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik, araştırma-geliştirme ve proje kategorilerinde başarılı sonuçlar elde etti.

Karabük Üniversitesi 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu\'nda ilk 5\'te
25.12.2023 - 15:45,
Abone Ol

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun 5 başlığında ilk 5'te yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı göstergeye göre değerlendirdiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayımlandı.

KBÜ, "Eğitim ve Öğretim", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" kategorilerindeki 5 başlıkta tüm üniversiteler arasında ilk 5'e girmeyi başardı.

Karabük Üniversitesi, "Eğitim ve Öğretim" kategorisinde "TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı" başlığında 820 öğrenci ile 5'inci, "Uluslararasılaşma" kategorisinde "en çok uluslararası öğretim elemanı istihdam eden ilk 5 üniversite" başlığında 48 öğretim elamanı ile 4'üncü, "uluslararası öğrenci sayısına göre üniversitelerin dağılımı" başlığında 11 bin 931 öğrenci ile 2'nci, "Sürdürülebilirlik" kategorisinde "iklim eylem endeksi sıralamalarında en başarılı üniversiteler" başlığında 201-300 bandında yer alarak 5'inci, "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" kategorisinde ise "AR-GE'ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri" başlığında 54,50'lik oranla 5'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ'nün "Türkiye'nin yükselen yıldızı" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilim merkezli öğrenci dostu Karabük Üniversitesi genç, dinamik ve yenilikçi yapıdadır. Uluslararası standartlarda üniversite olarak, bilimi önceleyen ve bilimsel gelişmesini sürekli yüksek noktaya çıkarmaya çalışan üniversite olmaya özen gösteriyoruz. Karabük Üniversitesini akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan güçlendirerek dünyaya öğrenci yetiştiren saygın üniversite olmaya ve bunu çok daha geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Karabük, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda ilk 5'te - Son Dakika


16:47
Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu

Son Dakika
16:47 Gözler Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 17:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda ilk 5'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement