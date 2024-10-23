Karabük Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Karabük Üniversitesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini içeren bir rapor yayımladı.

23.10.2024 18:17
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Karabük Üniversitesinin çevresel, kurumsal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ve performansını içeren sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Karabük Üniversitesinin çevresel etkiyi azaltma hedefleri doğrultusunda enerji tüketimi, su yönetimi, atık yönetimi ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi sürdürülebilirlik girişimlerine yer verildi.

Sosyal sürdürülebilirlik kapsamında öğrenci ve personel refahı, topluluk projeleri ve yerel halkla işbirliği konularında yapılan çalışmaların da detaylandırıldığı rapor, üniversitenin sürdürebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda attığı adımları ve geleceğe yönelik stratejilerini ortaya koydu.

"Çevremize duyarlı adımlar atmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite olarak sürdürülebilirlik konusunda enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve yeşil kampüs projeleri gibi çeşitli alanlarda öncü adımlar atıldığını belirtti.

Akademik ve idari kadrolardan öğrencilere kadar herkesin bu sürece aktif olarak katılmasını teşvik ettiklerini aktaran Kırışık, "Eğitim ve araştırmalarımızda sürdürülebilirlik anlayışını daha fazla yerleştirerek bu konuda farkındalık yaratmayı ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirirken bireysel olarak da çevremize duyarlı adımlar atmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Unutmayalım ki küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Kırışık, tüm üniversite topluluğunu sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaya davet ederek, "Birlikte, geleceğimizi daha yeşil, daha adil ve daha sürdürülebilir kılabiliriz. Karabük Üniversitesi sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması aşamasında katılımcı ve paylaşımcı anlayışla katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür eder, bu çalışmanın üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Kırışık, Ekonomi, Güncel, Enerji, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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