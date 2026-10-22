Karabük Valisi Çağatay, iletişim fakültesi öğrencilerine deneyimlerini anlattı

Karabük Valisi Çağatay, iletişim fakültesi öğrencilerine deneyimlerini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu'da iletişim fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Çağatay, gençlerin sorularını yanıtlayıp deneyimlerini paylaştı; programda öğrencilerin gelecek hedefleri ve kariyer planları da ele alındı.
Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Vali Çağatay, öğrencilerle sohbet etti.
Genç iletişimcilerin görüşlerini dinleyen Çağatay, soruları yanıtladı. Etkinlikte hayat hikayesinden, mesleki kariyerinden ve devlet hizmetinde edindiği tecrübelerden de bahseden Çağatay, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Programda, gençlerin gelecek hedefleri, kariyer planları ve iletişim alanına ilişkin beklentileri de ele alındı.
Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Vali Çağatay'ın eşi Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hande Çağatay, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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