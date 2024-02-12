Karabük Valisi Mustafa Yavuz, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
Antik kentte karşılama merkezi, yürüyüş yolları, hamam restorasyonu ve teşhir merkezi ile kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan tarihi eserleri inceleyen Yavuz, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, kazı ekibine çalışmalarında başarı diledi.
Yavuz'a, Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer yetkililer eşlik etti.
Köyceğiz Köprüsü'nde inceleme
Vali Mustafa Yavuz, Temmuz 2023'te meydana gelen selde zarar gören ve İl Özel İdaresi tarafından yeniden yapılan Eskipazar Köyceğiz Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Eskipazar Kaymakamı Fatih Gülnar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci de incelemede hazır bulundu.
Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Yavuz, Köyceğiz halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Son yıllarda bölgede sel afetiyle sık karşılaşıyoruz. Bu afetlerde ilimizde can kaybının olmaması tek tesellimiz. Devletimiz çok güçlü ve her zaman vatandaşlarımızın yanında. Birçok noktada olduğu gibi Köyceğiz köyümüzde yıkılan köprüyü de en kısa sürede yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.
Bulak Mağarası ve Kristal Cam Teras'ta inceleme
Vali Yavuz, Bulak Mağarası ile Kristal Cam Teras'ta incelemelerde bulunarak yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci'den bilgi aldı.
Buraya gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenen, onlarla sohbet eden Yavuz, misafirlere Safranbolu'yu tercih ettikleri için teşekkür etti.
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