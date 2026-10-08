Karabük Yenice\'de ders sırasında okuldan ayrılan 13 yaşındaki çocuk aranıyor

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, dersler devam ettiği sırada okuldan ayrılan, sonrasında kendisinden haber alınamayan Rıdvan D. (13) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yortan beldesinde meydana geldi. Yortan Ortaokulu'nda eğitim gören Rıdvan D., saat 14.00 sıralarında dersler devam ettiği sırada okuldan ayrıldı. Okuldan eve dönmeyen Rıdvan D.'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Sipahiler Mahallesi istikametine gittiği belirlenen Rıdvan D. için jandarma, AFAD, UMKE, Karabük İHH Arama Kurtarma ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri tarafından ormanda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin dron desteğiyle yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.