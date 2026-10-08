Karabük Yenice\'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk için dron destekli arama sürüyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk için ekipler arama çalışması başlattı.

Yortan Beldesindeki okulundan öğle saatlerinde ayrılan Rıdvan D'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Karabük İHH Arama Kurtarma ile Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron desteğiyle çocuğun bulunması için ormanlık alanda çalışma başlattı.