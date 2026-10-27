Karabük Yenice'de ormanda traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika
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Karabük Yenice'de ormanda traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı

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Karabük Yenice\'de ormanda traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı
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Karabük Yenice'de ormanda odun çektiği sırada traktörü devrilen sürücü, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Güney köyü Akçam mevkisindeki ormanda çalışan Naim Karagül (46), traktörle odun çektiği sırada devrilen aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Yenice Devlet HastanesiKarabük Yenice3. SayfaGüncelSon Dakika

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