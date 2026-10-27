Karabük Yenice\'de ormanda traktör devrildi, altında kalan sürücü kurtarılamadı

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Güney köyü Akçam mevkisindeki ormanda çalışan Naim Karagül (46), traktörle odun çektiği sırada devrilen aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.