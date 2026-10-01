Karabük Yenice'de otomobile çarpan pikabın bahçeye girişi kamerada, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük Yenice'de otomobile çarpan pikabın bahçeye girişi kamerada, 2 kişi yaralandı

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Karabük Yenice\'de otomobile çarpan pikabın bahçeye girişi kamerada, 2 kişi yaralandı
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Karabük'ün Yenice ilçesi Kuzdağ köyünde pikap, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada pikaptaki 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde pikabın, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuzdağ köyünde ilerleyen İ.D. (71) idaresindeki 78 YB 893 plakalı pikap, önce M.A'ya (25) ait yol kenarında park halinde olan 78 ACP 131 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle virajı dönemeyen araç çitleri aşarak bir evin bahçesine girdi.

Kazada, pikap sürücüsü İ.D. ve yanındaki İ.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki evin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda kontrolden çıkan pikabın önce park halindeki otomobile çarpması ardından evin bahçesine girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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