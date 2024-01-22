 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Karabük'te meydana gelen heyelan sonucu Karabük-Zonguldak kara yolunda toprak kayması yaşandı. Polis ekipleri önlem alarak trafiği tek şeritten sağlıyor. Karayolları görevlileri ise yolun normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor
22.01.2024 - 16:57,
Abone Ol

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağışın ardından merkeze bağlı Fatih Mahallesi yakınlarında toprak kayması yaşandı.

Yol kenarındaki tel kafesin yırtılması sonucu kara yoluna toprak kayan bölgede önlem alan polis ekipleri, trafiği tek şeritten sağlıyor.

Karayolları görevlileri, yoldaki ulaşımın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zonguldak, Karabük, Fatih, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement