Karabük-Zonguldak yolundaki tünelde çarpışan otomobillerde 2'si ağır 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Yalnızca Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılardan 2'si ağır. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Karabük'te tünelde çarpışan 2 otomobildeki 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E.İ. idaresindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolundaki Yalnızca Tüneli'nde, İ.A. yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki E.C.G, M.C.A, G.A. ve F.N.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İ.A. ile G.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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