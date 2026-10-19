Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, YENİ Parti\'den istifa edip bağımsız devam edecek

(ANKARA) - Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "YENİ Parti'den istifa etme kararı aldığını" belirterek, görevine bağımsız şekilde devam edeceğini açıkladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun'a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu. Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim.

Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim.

Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim."