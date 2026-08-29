Karaburun'da Foklar Tehlikede - Son Dakika
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Karaburun'da Foklar Tehlikede

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İzmir'in Karaburun'u, fokları koruma amacıyla kurulan fotokapanlarla izleniyor. İnsan baskısı endişe veriyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde foklara ait verilerin toplanması amacıyla kurulan fotokapan, fok yuvasına giren kişiyi görüntüledi.

Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından yapılan ortak açıklamada, Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının uluslararası sözleşmeler ve mevzuat gereği koruma altında olduğu belirtildi.

İzmir Körfezi'nde Akdeniz foklarına ait önemli dinlenme, barınma ve doğumhane niteliğinde olan mağaraların bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Akdeniz fokları dünyadaki en nadir memeli türlerdendir. Akdeniz'in eşsiz biyoçeşitliliğinin, sağlıklı deniz-kıyı ekosistemlerinin ve kadim kültürlerinin son temsilcilerinden biri Akdeniz'in son elçisidir. Küresel ölçekte 800-900 ve ülkemizde 120 civarında varlıklarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akdeniz foklarının Türkiye'deki varlığı, sayıları, cinsleri ve pek çok verinin belirlenmesi için İzmir Körfezi'ndeki ve diğer kıyı alanlarındaki pek çok mağaraya fotokapan yerleştirildiği anımsatıldı.

Mağaraların Akdeniz foklarının doğal yaşam alanları olmasının ve titizlikle korunmasının yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturabildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mağaralar içinde taş ve kaya parçalarının kopması insanlar için önemli risklerdir. O yüzden hem bu nadir türün korunması hem de insan güvenliği için bu mağaralara kesinlikle girilmemesi gerektiğini önemle anımsatırız. Bu mağaralara yönelik insan baskısının artık daha fazla önüne geçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu mağaralara konulan fotokapan kayıtlarında ne yazık ki insanların bu özel türe yapmış olduğu baskı üzüntü ve kaygıyla görüntülenmiştir."

Öte yandan, fotokapan görüntüsünde fok ailesinin mağarada yaşadığı, bir kişinin gelmesi üzerine fok ailesinin panikle denize kaçtığı yer aldı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Karaburun, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaburun'da Foklar Tehlikede - Son Dakika

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