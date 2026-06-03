Karaburun'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika
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Karaburun'da Hayalet Ağ Temizliği

03.06.2026 11:14
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Karaburun'da dalgıçlar, deniz ekosistemine zarar veren 100 metre uzunluğundaki hayalet ağı çıkardı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Karaburun Dalış Merkezi öncülüğünde Büyük Ada açıklarında etkinlik düzenlendi.

Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı.

Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

En fazla etkilenenler mercanlar, deniz kuşları ve deniz kaplumbağaları

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, AA muhabirine, kopan ya da terk edilen balık ağlarının deniz ekosistemine zarar vermeyi sessizce sürdürdüğünü söyledi.

İnsan kontrolünde olmayan bu ağların su altında kaldığı sürece canlıları avlamaya devam ettiğini belirten Öztürk, ticari ve göçmen türlerin bu ağlara takılarak yaralanabildiğini veya yaşamını yitirebildiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, yapılan çalışmalarda Türkiye'deki tüm denizlerde kayıp, terk edilmiş veya yırtılmış ağlara rastlandığını dikkati çekerek, "Dünya denizlerinde kullanılan balıkçı ağlarının yaklaşık yüzde 5,7'si kayıp." dedi.

Öztürk, mercanlar, deniz kuşları ve deniz kaplumbağalarının hayalet ağlardan en fazla etkilenen canlılar arasında bulunduğunu dile getirerek, kayıp ağların tanımlanması, işaretlenmesi ve bildirilmesine yönelik uluslararası çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Yeni bir uluslararası sözleşme hazırlığının sürdüğünü bildiren Öztürk, Birleşmiş Milletler Plastik Sözleşmesi'nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öztürk, bu girişimin balıkçı ağlarının tanımı başta olmak üzere konuya uluslararası bir hukuki çerçeve kazandıracağını belirterek, "Bu sözleşme kayıp ağlarla ilgili hukuki boşlukların doldurulmasına da katkı sağlayacak. Ağların kaybolması halinde ilgili kurumlara bildirim zorunluluğu getirilmesi değerlendirilen konular arasında yer alıyor." diye konuştu.

Deniz çevresinin korunmasında farkındalık çalışmalarının önemine işaret eden Öztürk, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle sorunun azaltılabileceğini vurguladı.

Karaburun Dalış Merkezinin sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras da "Balıkçılar bazı durumlarda ağları çıkaramayınca keserek bırakmak zorunda kalıyor. Ancak bu ağlar bulundukları yerde kalmaya devam ettikçe çevredeki canlıları yakalamayı sürdürüyor." dedi.

Dalış eğitmeni Arzu Arslan ise hayalet ağların yanı sıra plastik atıkların deniz yaşamını tehdit ettiğini dile getirdi.

Çevrenin korunmasında toplumsal farkındalığın önemine değinen Arslan, plastik atık toplayan, Scuba Schools International'ın ücretsiz çevrim içi çevre eğitim programını tamamlayan ve deniz ekosistemlerini koruma, anlama bilincine sahip olanlar arasından belirlenen kişilere ücretsiz dalış deneyimi yaşatmak için kampanya düzenlediğini de söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaburun'da Hayalet Ağ Temizliği - Son Dakika

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