Karacabey'de Kamyonet Suya Gömmüş, Babaoğlu'nun Cansız Bedenine Ulaşıldı

ARAÇ VE BABAOĞLU'NUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

Karacabey ilçesinde 'kestirme' olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçerken kamyoneti suya gömülen Turan Babaoğlu ve aracı, Canbalı Deresi'nden yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Babaoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SUYA BATMA ANI KAMERADA

Öte yandan kamyonetin suya gömülmeden önceki son anları ve su yüzeyindeki batma görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),