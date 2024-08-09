Karacabey'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sultaniye Mahallesi'nde R.Ç. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, yoldan çıkıp bir evin bahçesindeki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.Ç. ve beraberindeki F.Ç, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen R.Ç. yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan F.Ç'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.