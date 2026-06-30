Karaçam Fidanları Bursa\'ya Gönderiliyor

Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğünde yetiştirilen 3 milyon 400 bin karaçam fidanı, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilecek.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yılmaz, fidanlıkta yürütülen çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi.

Fidan üretimi için büyük emek harcandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada milyarlara varan fidan üretiminin gerçekleştiğini görüyoruz. Yaklaşık 200 çeşit fidanın üretildiği örnek bir tesis bulunuyor. Muğla'da yanan ormanlar için 1 milyonun üzerinde fidan gönderildi. Bursa'da yanan alanlar için de 3 milyonun üzerinde fidan üretildi ve gönderilecek."

Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğünün, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "Yeşil Vatan'ın oluşmasında buranın ne kadar kıymetli ve önemli bir merkez olduğunu görüyoruz. Ülkemizin birçok bölgesine gönderilen fidanlar burada büyük bir özveriyle yetiştiriliyor. Orman Bölge Müdürlüğümüzü ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Yeşil Vatan'a en güzel katkıları sunmaya devam edeceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.