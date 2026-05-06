Karacasu\'da Muhtar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 4 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan Esençay Mahalle Muhtarı Özgür Metin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam edilen Metin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Metin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Karacusu Esençay Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Olay
Karacasu-Nazilli kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde 4 Mayıs Pazartesi günü Özgür Metin (49) idaresindeki 33 NB 571 plakalı minibüs ile O.P. (60) yönetimindeki 09 H 7190 plakalı pikap çarpışmış, kazada aralarında muhtar Özgür Metin'inde bulunduğu G.İ. (67), D.M. (54), Ö.M. (58) ve O.P. yaralanmıştı.
Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
