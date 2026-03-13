Karacasu\'da Tarihi Eser Operasyonu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaykın Mahallesi'nde İ.D'nin (63) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 7 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 minyatür heykel, 3 dedektör ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.