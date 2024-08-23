Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan bir köpek, bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Vatandaş, köpeği sopayla ve suya girerek kurtardı.

23.08.2024 22:39
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HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Baraj Gölü'nde mahsur kalan köpeK, suya giren bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıyayla Mahallesi'nde bulunan Karaçay Barajı'nda meydana geldi. Sokak köpeğinin gölde durduğunu ve çıkamadığını fark eden Bayram Kılıç isimli vatandaş, bulduğu sopayla hayvana yardım etmek istedi. Sopayı, boynundaki tasmaya tutturarak hayvanı çıkarmayı deneyen Kılıç, başarılı olamayınca kendisi de suya girdi. Tasması, suyun içindeki dallara takılan köpeği kucaklayan Kılıç, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Karaya çıkan köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Karaçay Baraj Gölü\'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kaynak: DHA

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