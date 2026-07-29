Karaçay Saklı Şelalesi Yazın Cenneti

OSMANİYE'de Amanos Dağları'nın eteklerinde 30,5 metreden dökülen Karaçay Saklı Şelalesi, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 380 metre uzunluğundaki yürüyüş yolları, asma köprüler ve ulaşım yatırımlarıyla birlikte bölge, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Ayrıca şelaleye ulaşımı sağlayan yaklaşık 7 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanması, bölgeye erişimi daha konforlu hale getirdi. Doğanın yeşil ve kahverengi tonları arasında uzanan ahşap yürüyüş parkurlarında ilerleyen ziyaretçiler, yaklaşık 30,5 metre yükseklikten dökülen şelalenin serin sularıyla sıcak havadan uzaklaşma imkanı buluyor. Son dönemde yapılan düzenlemeler sayesinde bölge, tur şirketlerinin de rotalarına girmeye başladı.

'DOĞAMIZI KORUYALIM'

Bölgeyi gezen ziyaretçilerden Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi İlyas Akbaş, Karaçay'ın sahip olduğu doğal zenginliklere dikkat çekerek, "Vadi gerçekten çok güzel. Endemik bitki türleri, kırmızı benekli alabalıkları ve eşsiz doğasıyla önemli bir değer. Son dönemde yapılan yürüyüş parkurlarıyla birlikte sadece Osmaniye'den değil, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Geçtiğimiz ay ABD'den gelen misafirlerimiz vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen turistler de artık Karaçay Saklı Şelalesi'ni görmeden ayrılmıyor. Buraya gelenlerden tek ricamız doğamızı korumaları ve çevreyi kirletmemeleridir" dedi.

'ULAŞIM KOLAYLAŞMIŞ'

Bolu'dan Osmaniye'ye gelen Bekir Yıldırım ise daha önce de bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, "İlk geldiğimde yollar henüz yapılmamıştı ve ulaşım zordu. Şimdi ise ulaşım çok kolaylaşmış. Yapılan çalışmalarla bölge daha da güzelleşmiş. Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak buradaki doğal güzellik gerçekten etkileyici. İnsanlarımızın tek yapması gereken bu güzelliği temiz tutmak" ifadelerini kullandı.

'TAM ANLAMIYLA DOĞA HARİKASI'

Aydın'dan gelen matematik öğretmeni Şinasi Öztürk de Karaçay Saklı Şelalesi'ni ilk kez gördüğünü belirterek, "Burası tam anlamıyla bir doğa harikası. Yaz sıcaklarında serinlemek için harika bir yer. Yapılan düzenlemeler de çok başarılı. Bu bölgeye yolu düşen herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.