Karaciğer Nakli Enstitüsü 25. Yılını Kutladı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde gerçekleştirilen karaciğer nakillerinin 25. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Şimdiye kadar 4 bin 400 kadar karaciğer nakli yaptık. Dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezlerinden biri olduk" dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından, karaciğer naklinin 25. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde başarılı bir ameliyat geçiren Yemen Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Ghaleb Abdullah Mused, Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karaciğer nakli merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteren Karaciğer Nakli Enstitüsü, geride kalan 25 yılda 4 bin 400 karaciğer nakli gerçekleştirdi. Merkezde bugüne kadar 63 kez ikili, 38 kez üçlü, 16 kez dörtlü, 6 kez beşli, 8 kez altılı ve 2 kez yedili çapraz karaciğer nakli yapıldı.

"BUGÜN YENİDEN HAYATA KAVUŞAN BİNLERCE İNSANIN HİKAYESİNİ KUTLUYORUZ"

Programın açılış konuşmasını yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 6 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen ilk karaciğer nakliyle başlayan yolculuğun bugün dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bundan 25 yıl önce, 6 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk karaciğer nakliyle başlayan yolculuğumuzun, itiraf etmek gerekirse, bizi bugünlere taşıyacağını hayal edemiyorduk. Bu yolculuğun bu kadar büyük bir aileye dönüşeceğini belki de hiçbirimiz öngörememiştik."

Şimdiye kadar 4 bin 400 kadar karaciğer nakli yaptık. Dünyanın en yüksek hacimli karaciğer nakil merkezlerinden biri olduk. Binlerce erişkin ve çocuk hastanın yeniden hayat bulmasına aracılık ettik. Yüzlerce akademik çalışma gerçekleştirdik ve dünyanın her yerinden gelen akademisyenlere karaciğer nakli eğitimi verdik. Ancak bu başarıların hiçbiri tek bir kişiye ait değildir. Bugün burada olan herkes bu hikayenin bir parçasıdır. Karaciğer nakli bize çok önemli bir gerçeği öğretmiştir. Bir insanın hayatı bazen başka bir insanın fedakarlığıyla yeniden başlayabiliyor. Canlı vericilerimiz ve kadavra bağışçılarımız bu gerçeğin en güzel örneğidir. Onlar sadece organ vermediler; umut verdiler, gelecek verdiler, hayat verdiler."

"ÇAPRAZ KARACİĞER NAKLİYLE DÜNYADA ZOR ULAŞILAN BİR SEVİYEYE GELDİK"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise karaciğer nakli alanındaki başarının onlarca yıllık emeğin ürünü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"2002 yılında başlayan karaciğer nakli serüvenimiz, bugün Karaciğer Enstitüsü ile taçlanmış; çapraz karaciğer nakli uygulamalarıyla artık dünyada zor ulaşılır bir seviyeye ulaşmıştır. Bu başarının arkasında gerçekten çok ciddi bir emek söz konusu. En son gerçekleştirdiğimiz yedili çapraz karaciğer naklini hatırlarsınız. Yedili çapraz karaciğer nakli demek; yedi verici ve yedi alıcının aynı anda ameliyata alınması, yani eş zamanlı 14 ameliyat anlamına geliyor. Her ameliyatta yaklaşık 10 ila 15 sağlık çalışanı; hekimler, hemşireler, teknisyenler ve diğer sağlık personeli görev alıyor. Sonuç olarak yüzlerle ifade edilen büyüklükte bir ekibe, yoğun bakım yataklarına ve ciddi bir organizasyon gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz."

"KARACİĞER NAKLİ MERKEZİ MALATYA'NIN EN ÖNEMLİ MARKA DEĞERLERİNDEN BİRİ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da Turgut Özal Tıp Merkezi ve Karaciğer Nakli Merkezi'nin Malatya'nın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Malatya markasının en önemli değerlerinden ve dayanaklarından birisinin, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Karaciğer Nakli Merkezi olduğunu düşünüyorum. Bu merkezler, yalnızca Malatya'yı değil, aynı zamanda Türkiye'yi de uluslararası alanda öne çıkaran çok önemli marka değerleridir. Dolayısıyla bilim şehri Malatya'nın gelişmesi noktasında, ilimizdeki iki üniversitenin de şehrimize çok önemli katkılar sunduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, şehrimiz için birlikte çalıştığımız üniversitemizin kıymetli rektörü Sayın Hocam'a da bir kez daha teşekkür ediyorum."