Karadağ'da Orman Yangını: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Balkan ülkesi Karadağ'da kontrol altına alınamayan orman yangınlarına müdahale eden tankerin devrilmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Karadağ polisinden yapılan açıklamada, başkent Podgoritsa yakınlarında henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarına müdahale eden tankerin devrilmesi sonucu Karadağ ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği ve 1 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Koruma ve Kurtarma Genel Müdürü Miodrag Besovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkedeki 6 bölgede yangınların devam ettiğini söyleyerek, ekipleri zor bir sürecin beklediğini aktardı.

Karadağ'ın yangın söndürme çalışmaları için komşu ülkeler dahil uluslararası yardım talebine Sırbistan ve Hırvatistan'ın cevap vermesinin ardından İtalya'dan da yardım geleceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile konuştuğunu ifade ederek, İtalya'dan yangın söndürme uçaklarının Karadağ'a geleceğini kaydetti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, ülkede kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle Savunma ve Güvenlik Konseyini bu akşam acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Bu arada, ülkede dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.