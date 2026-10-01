Karadağ Dışişleri Bakanı, ülkesinin AB üyeliği için en ciddi aday olduğunu söyledi - Son Dakika
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Karadağ Dışişleri Bakanı, ülkesinin AB üyeliği için en ciddi aday olduğunu söyledi

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Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Berlin Süreci toplantısında ülkesinin AB üyeliği için en ciddi aday olduğunu ve müzakereleri birkaç ay içinde tamamlayabileceğini söyledi. İbrahimovic, gençlerin bölgeden ayrılmasının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için en ciddi aday olduğunu ve birkaç ay içinde müzakere sürecini tamamlama şansına sahip bulunduğunu söyledi.

İbrahimovic, Balkanlar'ın batısındaki ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla başlatılan Berlin Süreci Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Karadağ'ın Avrupa entegrasyonunun bir sonraki aşamasına hazır olduğunu belirten İbrahimovic, ülkesinin gerekli reformları hayata geçirdiğini, mevzuatını AB ile uyumlu hale getirdiğini ve değerler bakımından Avrupa ailesine ait olduğunu ifade etti.

İbrahimovic, reformlarda ilerleme kaydeden bütün ülkelerin sonuçlarının takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Avrupa entegrasyonunun vatandaşlarımız için de somut hale gelmesi gerektiği mesajını verdik." dedi.

İbrahimovic, Karadağ'ın AB üyeliği için en ciddi aday olduğunu ve birkaç ay içinde müzakere sürecini tamamlama şansına sahip bulunduğunu belirterek, reformlarda ilerleme kaydeden ülkelerin sonuçlarının takdir edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Berlin Süreci'nin bölgenin Avrupa yolundaki önemini teyit ettiğini dile getiren İbrahimovic, bu girişimin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladığının altını çizdi.

Toplantıda gençlerin bölgeden ayrılmasının önlenmesine özel önem verildiğini belirten İbrahimovic, "Gençlerin bölgeden ayrılması sürecini durdurmalıyız. Kendi işlerini kurabilmeleri, aile kurabilmeleri ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için onlara iyi şartlar sağlamalıyız. Avrupa Birliği'nin diğer vatandaşlarının sahip olduğu şartların aynısını gençlerimize de sunmalıyız." diye konuştu.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Balkanlar'ın batısındaki ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA
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