Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İngiltere, Yabancı Hükümetlerin Gazete ve Haber Dergisi Satın Almasını Yasaklayacak

İngiliz hükümeti, yabancı hükümetlerin İngiltere'de gazete ve haber dergilerini satın almasını yasaklayacağını duyurdu. Bu adımın basın özgürlüğünü korumak için atılan bir ek adım olduğu belirtilirken, RedBird IMI şirketinin Telegraph gazetesi ve Spectator dergisini almak istemesi son dönemde gündeme gelmişti. Hükümet, Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası'na bir madde ekleyerek bu yasağı hayata geçirecek.