Karadağ'ın, geçen yıl tutuklanan ve 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararı aldığı bildirildi.
Karadağ Yüksek Mahkemesince yapılan açıklamada, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlama" suçuyla kırmızı bültenle aranan, ülkede "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan Mart 2023'te tutuklanan ve Haziran 2023'te 4 ay hapis cezasına çarptırılan Do'nun, ABD'ye teslim edilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Güney Kore'nin Do'yu iade talebinin mahkemece reddedildiği de yer alırken, Do'nun avukatları söz konusu kararın "hukuka aykırı" olduğunu savunuyor.
Bu arada, Terraform Labs şirketi, Ocak 2024'te ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.
ABD ve Güney Kore Do Kwon'un iadesini istemişti
ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.
Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te ise "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
ABD ve Güney Kore, Do Kwon'un iadesini talep etmişti.
Do, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Karadağ, Terra Luna ve TerraUSD Geliştiricisini ABD'ye İade Edecek - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?