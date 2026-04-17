Karadağ-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

17.04.2026 13:48
Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecek.

LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile iyi ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İbrahimovic, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karadağ'ın Türkiye ile oldukça iyi ve sürekliliği olan ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan İbrahimovic, "Bu iyi ilişkilerin tüm alanlara yansıdığını söyleyebilirim. Karşılıklı güven, işbirliği ışığında Karadağ ve Türkiye ilişkileri her geçen gün daha da gelişiyor. Bunu gelecek nesillerin sürdürmesini temenni ediyoruz." dedi.

İbrahimovic, karşılıklı ilişkilerin iyi bir siyasi diyaloğun temelinde geliştiğini belirterek, "İyi ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunlar bir tesadüf değil. Ekonomi alanında, özellikle doğrudan yatırım konusunda Türkiye, Karadağ'da birinci sırada." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile dış ticaret hacminin yüksek seviyede seyrettiğini aktaran İbrahimovic, tüm alanlarda işbirliğini sürdürdüklerini, karşılıklı güvenin bir günde değil uzun yılların bir sonucu olarak geliştiğini kaydetti.

İbrahimovic, Türkiye'de 250 binden fazla Karadağlının yaşadığını anımsatarak "İyi ilişkilerin gelişmesinde bu diasporanın da katkısı oldukça büyük. Özellikle son dönemdeki ekonomi alanında bunu gördük." diye konuştu.

"ADF, ülke liderlerini bir araya getirme fırsatı sunuyor"

ADF'nin son derece prestijli bir organizasyon olduğuna işaret eden İbrahimovic, "Bugün burada olmayanların çok şey kaçırdığını söylemek isterim. ADF, ülke liderlerinin bir araya gelebileceği inanılmaz bir fırsat sunuyor." dedi.

İbrahimovic, ADF'nin ayrıca hem küresel hem de bölgesel sorunların ele alınması konusunda muazzam bir platform olduğunu söyleyerek "ADF, jeopolitik anlamda sorulabilecek tüm sorulara cevap verebileceğimiz bir alan tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

