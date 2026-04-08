Manavgat'ta Karadeniz Rüzgarı Esti

(ANTALYA) - Manavgat Karadenizliler Derneği tarafından Manavgat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Karadeniz Bahar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Manavgat Karadeniz Bahar Festivali kapsamında vatandaşlar, Karadeniz müziği, horon gösterileri ve yöresel lezzetlerle buluştu. Etkinlikler, Cumartesi Pazarı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Festivalin final programında sahne alan sanatçı Resul Dindar, sevilen eserleriyle katılımcılara özel bir gece yaşattı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de festivale katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çiçek, böyle organizasyonların kültürel birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, "Festivalin finalinde sahne alan değerli sanatçı Resul Dindar'ı Manavgat'ımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Başta Manavgat Karadenizliler Derneği olmak üzere bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından gelerek Manavgat'ta bir aile olan hemşehrilerimizle birlikte, kültürümüzü yaşatan ve birlik beraberliğimizi güçlendiren bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.