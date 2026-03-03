(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 7,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.09'da Karadeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. Depremin 7,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?