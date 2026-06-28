Karadeniz'de Denize Girme Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.