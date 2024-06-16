Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, personel ve vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, personel ve vatandaşlarla bayramlaştı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bugün düzenlenen bayramlaşma programında personel ve vatandaşlarla bayramlaştı. Belediyede geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde Başkan Posbıyık, çalışan personel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve misafirleriyle bayramlaştı ve sohbet etti. Ayrıca çocuklara oyuncak hediye edildi.

16.06.2024 15:15
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bugün düzenlenen bayramlaşma programında personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma töreni Kurban Bayramı'nın ilk günü Başkan Halil Posbıyık'ın makamında yapıldı. Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, belediyede çalışan personel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve misafirleriyle tek tek bayramlaştı, sohbet etti.

Posbıyık, ziyaretine gelen çocuklara da oyuncak hediye ederek, "Ailelerinizle güzel bir bayram diliyorum. Kazasız, belasız sağlık ve esenlik içinde iyi bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, personel ve vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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