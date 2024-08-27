Karadeniz Ereğli Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz Ereğli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Bozhane Çınaraltı'ndan başlayarak "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.
Yürüyüşün ardından Sahil Bandı Süs Havuzu Düren Kent Parkı'nda kurulan sahnede DJ Tolga Üçer performansı, Karadeniz Ereğli Belediyesi Halk Dansları Ekibi'nin zeybek gösterisi ve saat 21.00'de Retrobüs'ün Zafer Bayramı Konseri vatandaşlarla buluşacak.
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