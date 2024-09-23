Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Sel ve Fırtına Önlemleri

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tıkanan mazgalları temizliyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı kent genelinde çalışmalar yapıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri gece yarısından itibaren tıkanan mazgallar temizledi, dereler kontrol altına alındı.

Zabıta ve İtfaiye ekipleri ise belli noktalarda kontrollerini sürdürüyor. Diğer ilgili müdürlükler ise kendi alanlarında çalışmalara devam ediyor.