Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fide Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fide Dağıtımı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ürettiği 350 bin adet ata tohumu fidelerini ilçe halkına ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Posbıyık, yerel tohumların korunması ve çoğaltılması için halkı teşvik etti.

09.05.2025 16:59  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ata tohumundan ürettiği 350 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini ücretsiz olarak ilçe halkına dağıttı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Sizden ricam, Ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Bankamıza getirin. Hep birlikte Ata tohumlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, sağlıklı tarımı desteklemek için 2020 yılında başladığı Ata Tohumu Üretimi Projesi'ni her geçen yıl büyüterek sürdürüyor. Belediye, projenin 5. yılında seralarında ürettiği 350 bin ata tohumu domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini halka ücretsiz olarak dağıttı.

Atatürk Anıtı'ndaki dağıtım programına, Belediye Başkanı Posbıyık, Başkan vekili Koray İşeri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Binlerce vatandaş, ata tohumlarından almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Her haneye bolluk ve bereket diliyorum"

Başkan Posbıyık, her geçen yıl daha fazla dağıtım yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ata Tohumu projemize 2020 yılında başladık. Proje ile besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumları koruyup çoğaltarak gelecek nesillerimize ulaştırmayı amaç edindik. Geleceğe bırakacağımız en değerli miras olan Ata Tohumu projesini çok önemsiyoruz. Genetiğiyle oynanmamış, kimyasal maddelere maruz kalmamış, kuşaktan kuşağa aktarılabilen, atalarımızın kullandığı bu yerel tohumlardan her sene verim alabilirsiniz. Yerel tohumlarla üretilen yiyecekler, sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin, oldukça lezzetli ürünlerdir. Son zamanlarda 'üretilen sebze ve meyvelerin tadı ve kokusu yok, mısırlar çok şekerli, dişe yapışıyor' şeklinde ifadeleri çok duyuyoruz.

Bunun sebebi yerel tohumların terk edilip, genetiği ile oynanan; hibrit ve GDO' lu tohumların tercih edilmesidir. Bu tohumlar, hızlı bir şekilde ürün veriyorlar ama besin değerleri düşük ve daha az lezzetlidirler. Sayısı 8'i bulan seralarımızda her yıl ata tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz.

Ata tohumlarımızı en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla geçen yıl Tohum Bankamızı da kurduk. Bugün sizlerle toplam 350 bin adet Domates, Biber, Hıyar ve Patlıcan fidesini buluşturuyoruz. Sizler de alacağınız bu fidelerden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşabilir, ayrıca Tohum Bankamıza getirebilirsiniz. Hep birlikte Ata Tohumlarımıza sahip çıkalım. Bu fideleri toprakla buluşturan her haneye bolluk ve bereket diliyorum."

Posbıyık, konuşmaların ardından 3 ayrı noktada sıraya giren vatandaşlara, 4 çeşit üründen oluşan fide poşetlerini dağıttı. Fidelerden alan vatandaşlar, Başkan Posbıyık'a teşekkür ederek alandan mutlu ayrıldılar.

Kaynak: ANKA

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fide Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:43:59. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fide Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.