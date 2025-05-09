Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Ücretsiz Ata Tohumu Fide Dağıtımı

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, seralarında ata tohumundan ürettiği 350 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini ücretsiz olarak ilçe halkına dağıttı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Sizden ricam, Ata tohumu fidelerinden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşın, ayrıca Tohum Bankamıza getirin. Hep birlikte Ata tohumlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, sağlıklı tarımı desteklemek için 2020 yılında başladığı Ata Tohumu Üretimi Projesi'ni her geçen yıl büyüterek sürdürüyor. Belediye, projenin 5. yılında seralarında ürettiği 350 bin ata tohumu domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesini halka ücretsiz olarak dağıttı.

Atatürk Anıtı'ndaki dağıtım programına, Belediye Başkanı Posbıyık, Başkan vekili Koray İşeri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve ilgili daire müdürleri katıldı. Binlerce vatandaş, ata tohumlarından almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Her haneye bolluk ve bereket diliyorum"

Başkan Posbıyık, her geçen yıl daha fazla dağıtım yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ata Tohumu projemize 2020 yılında başladık. Proje ile besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumları koruyup çoğaltarak gelecek nesillerimize ulaştırmayı amaç edindik. Geleceğe bırakacağımız en değerli miras olan Ata Tohumu projesini çok önemsiyoruz. Genetiğiyle oynanmamış, kimyasal maddelere maruz kalmamış, kuşaktan kuşağa aktarılabilen, atalarımızın kullandığı bu yerel tohumlardan her sene verim alabilirsiniz. Yerel tohumlarla üretilen yiyecekler, sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin, oldukça lezzetli ürünlerdir. Son zamanlarda 'üretilen sebze ve meyvelerin tadı ve kokusu yok, mısırlar çok şekerli, dişe yapışıyor' şeklinde ifadeleri çok duyuyoruz.

Bunun sebebi yerel tohumların terk edilip, genetiği ile oynanan; hibrit ve GDO' lu tohumların tercih edilmesidir. Bu tohumlar, hızlı bir şekilde ürün veriyorlar ama besin değerleri düşük ve daha az lezzetlidirler. Sayısı 8'i bulan seralarımızda her yıl ata tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz.

Ata tohumlarımızı en uygun şartlarda saklamak, korumak ve ata tohumu hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla geçen yıl Tohum Bankamızı da kurduk. Bugün sizlerle toplam 350 bin adet Domates, Biber, Hıyar ve Patlıcan fidesini buluşturuyoruz. Sizler de alacağınız bu fidelerden oluşan tohumları çoğaltın. Bu tohumları komşularınızla, dostlarınızla, çevrenizle paylaşabilir, ayrıca Tohum Bankamıza getirebilirsiniz. Hep birlikte Ata Tohumlarımıza sahip çıkalım. Bu fideleri toprakla buluşturan her haneye bolluk ve bereket diliyorum."

Posbıyık, konuşmaların ardından 3 ayrı noktada sıraya giren vatandaşlara, 4 çeşit üründen oluşan fide poşetlerini dağıttı. Fidelerden alan vatandaşlar, Başkan Posbıyık'a teşekkür ederek alandan mutlu ayrıldılar.