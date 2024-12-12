Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Çölyaklılar İçin Glütensiz Gıda Desteği Sürüyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Çölyaklılar İçin Glütensiz Gıda Desteği Sürüyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin geçen ay Çökyaklı vatandaşlar için başlattığı “Glütensiz Gıda Paketi” desteği sürüyor.

12.12.2024 14:27
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin geçen ay Çökyaklı vatandaşlar için başlattığı "Glütensiz Gıda Paketi" desteği sürüyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve ömür boyu diyet zorunluluğu olan Çölyaklı vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla geçen ay glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan özel gıda paketi desteği başlamıştı. Örnek sosyal proje kapsamında Çölyaklıların yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla içerikleri özel olarak belirlenen koliler, vatandaşlara teslim edilmeye devam ediyor.

Yüksek fiyatlara satılan ve zor bulunan glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan ve içerisinde ekmek unu, dilimli ekmek, spagetti makarna, 'teddy' makarna, çörekotlu mini kraker, kinoalı halka kraker, susamlı çubuk, damalı kurabiye, fındıklı gofret ve çikolata kaplı fındıklı gofret gibi ürünleri teslim alan aileler, ürünlerin çok zor temin edildiğini ve fiyatlar nedeniyle zorlandıklarını belirterek, destek için teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, desteğe ilişkin, "Belediye Başkanı'mız Halil Posbıyık'ın da çok fazla önem verdiği Glütensiz Gıda Desteği ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün çok daha fazla kişiye ulaşmaya başladık. Ömür boyu özel bir diyet programına sahip olan ve gıda desteğinden faydalanmak isteyen, Çölyak hastalarımız yada aileleri Şehit Vefa Karakurdu Stadı yanında bulunan Cumhuriyet Halk Evlerimize 09.00-16.00 saatleri arasında müracaat ederek, Çölyak hastalığına dair sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi ile başvuruda bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Çölyaklılar İçin Glütensiz Gıda Desteği Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Çölyaklılar İçin Glütensiz Gıda Desteği Sürüyor - Son Dakika
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