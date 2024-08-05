Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi\'nden Endüstriyel Miras Rotaları Gezisi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi tarafından endüstriyel miras rotalarına gezi düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin endüstriyel miras rotası gezisi kapsamında hafta sonu Aşağı Kandilli Endüstri Mirası Kompleksi gezildi. Katılımcılar Varagel yolu, Madenci evleri, Kömürün bulunduğu alan (Neyren deresi) ve eski ray sistemi ve tünelleri görme fırsatı buldu.

Gezi hakkında bilgi veren Belediye Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Kültürel, jeolojik mirasların yanında endüstriyel miras da bölgemiz için çok değerli. Kentimizde yaşayan insanların bu rotalar sayesinde hem farkındalık kazandığı hem de yapılan etkinliklerle bölgemizi daha yakından tanıdığını gözlemliyoruz. Aşağı Kandilli Endüstriyel Miras Kompleksi alanı, madenci evleri, bölgenin ilk özel okulu, Varagel yürüyüş parkuru ve TTK tünelleri bölgesine yaptığımız miras rotası renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar yürüyüş parkurunda gözlemlediklerini Varagel bölgesinde bulunan eski bir okulun önünde önce drama çalışmasıyla canlandırdılar ardından ise akıllarda kalan görselleri öğretmenimiz Büşra Abacıoğlu liderliğinde kartpostal yaparak resmettiler. Etkinlik sonunda katılımcılara 'Jeolojik Miras Elçisi' katılım sertifikaları verilerek, rotaya katılımlarından dolayı teşekkür edildi."