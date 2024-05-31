Karadeniz Ereğli Belediyesi Sera Tesisleri İlkokul Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Sera Tesisleri İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi Sera Tesisleri, İzmirlioğlu İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak Ata Tohumu Projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere çiçek fideleri hediye edildi.

31.05.2024 14:46
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Sera Tesisleri, ilkokul öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, tesisleri gezerek Ata Tohumu Projesi kapsamında bilgilendirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Delihakkı Sera Tesisleri, öğrencileri ağırladı. İzmirlioğlu ilkokulu 2/D sınıfı öğrenci ve öğretmenleri, Ata Tohumu ve Çiçek Üretim Seraları'nı gezdi.

2/D sınıf öğretmeni Neslihan Aksoy'a ve öğrencilerine, Park ve Bahçeler Şantiye Şefi Peyzaj Mimarı Mustafa Keskin, ata tohumu ve çiçek üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Ata Tohumu Projesiyle tarım hakkında uygulamalı bilgi alan öğrencilere ev ödevi olarak, kendi evlerinde yetiştirmeleri için çiçek fideleri hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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