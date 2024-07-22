Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Yağmur Okur, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konser için Okur ve ekibini kutlayarak, etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

22.07.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında konserler düzenlemeye devam ediyor. Sahilde sahne alan Yağmur Okur, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yaz etkinlikleri devam ediyor. Düren Park'ta sahne alan Yağmur Okur, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Konsere Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 saate yakın sahnede kalan Okur, sesi ve yorumuyla vatandaşlardan büyük alkış aldı. Okur'a klavyede Ferit Sönmez, klarnette Engin Keman, ritimde Ömer Keman ve  bağlamada Furkan Yavi eşlik etti. Konserin sonuna doğru Yağmur Okur, Rıdvan Sarı'yla düet yaptı.

"Yağmur Okur bizim kızımız"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, muhteşem konser için Yağmur Okur ve ekibini kutlayarak, şunları söyledi:

"Bize tasarruf tedbirleri dediler, konserlerimizi iptal ettiler ama biz yine durmuyoruz. Her gün bir eylem içerisindeyiz. Sadece sanatçılarla değil aynı zamanda doğa yürüyüşleri, müze gezileri, tarihi yerler gezileri yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde sürprizlerimiz de olacak. Sizlerin de bu etkinlikleri böyle kalabalık bir ortamda takip etmenizden inanın, ben ve ekiplerimiz son derece mutlu oluyoruz. Bu akşam özellikle Yağmur kızımızı çıkardık. O Ereğli'nin sevgilisi, kızı, bizim kızımız. Onun en çok sevdiğim tarafı hanımefendi oluşu. Kendisini seviyoruz. Ereğli'de çok sevilen bir sanatçı. Sadece sanatçılığıyla değil, duruşuyla, sevecenliğiyle seviliyor. Bu kadar hareketten sonra hala enerjik oluşuna şaşırıyorum. Festivalde bu yıl sahne alacaktı ama tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal ettik. Bu akşam Yağmur'u sizlerle buluşturduk. Hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor ve Yağmur ve tüm ekibi kutluyorum."

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ise "Güzel bir yaz akşamında Yağmur'la birlikte böyle bir kalabalığı gördüm ve çok mutlu oldum. Gerçekten Yağmur, mütevaziliğiyle, sevecenliğiyle Ereğli'ye ve Ereğli dışına taşan sevgisi var. Bu akşam sizlerle birlikte sevgili yağmuru dinlemekten çok mutluyum. Her zaman kadınların yanında olduğumu defalarca tekrarlıyorum. Elimden geldiğince kadınlarımızla birlikte onların ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya çalışıyorum. Bu anlamda Yağmur'un da bana destekleri her zaman olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Bu harika konser için de teşekkür ediyorum" dedi.

Yağmur Okur, konserini sahnede Neriman Posbıyık'la birlikte İzmir marşıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA

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