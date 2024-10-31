Karadeniz Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Norm Ender Konseriyle Son Buldu

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği kutlama programı, Norm Ender konseri ile sona erdi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Norm Ender konseriyle tamamlandı. İki gün süren "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında "Parla" şarkısıyla gündeme gelen Norm Ender, Ereğlilere özel bir gece yaşattı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık da "Parla" şarkısına sahnede eşlik etti. Posbıyık çifti, Norm Ender'e çiçek takdim edip, çeşitli hediyeler verdi.

Norm Ender konseri öncesi Karadeniz Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de beğeni topladı.