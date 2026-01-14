Karadeniz Ereğli Belediyesi, Gıda Bankası Desteği İçin Başvuruları Başlattı

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2026 yılında gıda bankası desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başvuru sürecini başlattı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yıl içinde verdiği gıda kolisi desteği için başvuru sürecini başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 2026 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gıda Bankası üzerinden yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Cumhuriyet Halk Evleri'ne 31 Ocak gününe kadar başvurabileceklerini söyledi.

Başel, "Vatandaşlarımız saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurularını aldıktan sonra gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize 4'er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez gıda yardımında bulunacağız. 1 Şubat'tan itibaren de Ramazan ayı yardımları için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.