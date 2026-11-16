Karadeniz Ereğli'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu 2 kişiyi yaraladı

Karadeniz Ereğli'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu 2 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Kıyıcak mevkisinde hafriyat kamyonunun kırmızı ışıkta geçtiği sırada hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki bir kişi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Kıyıcak mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşaktan çıkış yapan A.Y'nin kullandığı 34 GIT 671 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan İ.K. yaralandı.
Yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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