Karadeniz Ereğli'de Salep Projesi Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Salep Projesi Başladı

Karadeniz Ereğli\'de Salep Projesi Başladı
25.06.2026 15:11
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Zonguldak'ta Salep Projesi, doğanın korunmasını ve çiftçi gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımını çeşitlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlerle çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla projeyi başlattı.

Proje kapsamında hem doğanın korunması hem de kontrollü tarım alanlarında yüksek kazançlı üretim yapılması hedefleniyor.

Doğadan kaçak toplanması yasak olan ve koruma altında bulunan salep orkidelerinin tescilli ve kontrollü üretim parsellerinde toprakla buluşturularak hem biyoçeşitliliğin korunması sağlanıyor hem de bölge ekonomisine yüksek bir katma değer kazandırılıyor.

Projenin başarıya ulaşması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirlenen pilot köylerde üreticilere yönelik uygulamalı saha eğitimleri başlattı.

Ziraat mühendisleri tarafından salep yumrusunun dikim derinliği, toprak hazırlığı, ekim sıklığı, yabancı ot mücadelesi ve hasat teknikleri anlatılıyor.

Geleneksel yöntemlerin bilimsel metotlarla harmanlandığı projede, çiftçiler doğrudan sahada uygulama yapma imkanı buluyor.

Gelecek üretim sezonunda yapılması planlanan ilk hasat etkinliğiyle projenin çıktıları tüm bölge çiftçileriyle paylaşılarak, salep tarımının ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Ekonomi, Ereğli, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de Salep Projesi Başladı - Son Dakika

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