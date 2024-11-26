Karadeniz Ereğli'de Su Baskınlarına Karşı Yeni Yağmurlama Hattı İnşa Edildi - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de Su Baskınlarına Karşı Yeni Yağmurlama Hattı İnşa Edildi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Süleymanlar Mahallesi Mehmet Ali Yılmaz Sokak'ta su baskınlarını önlemek amacıyla 200 metre uzunluğunda yeni bir yağmurlama hattı inşa etti. Proje, modern malzemelerle yapılan yağmurlama ızgaraları ile suyun hızlı drenajını sağlıyor.

26.11.2024 15:44
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Süleymanlar Mahallesi Mehmet Ali Yılmaz Sokak'ta bölgeyi su baskınlarından koruması hedeflenen yağmurlama hattını inşa etti.

Karadeniz Ereğli'de Süleymanlar Mahallesi'ni su baskınlarından koruyacak yağmurlama hattı tamamlandı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Belediyemiz tarafından Süleymanlar Mahallesi Mehmet Ali Yılmaz Sokak'ta yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, bölgeyi su baskınlarından koruyacak önemli bir yağmurlama hattı inşa edildi. 200 metre uzunluğunda ve 500 milimetre çapındaki Koruge borular kullanılarak yapılan bu hat, çevre binaları ve altyapıyı olumsuz etkileyen su baskınlarını engelleme amacını taşıyor. Projede kullanılan modern ve dayanıklı malzemeler sayesinde, hattın uzun ömürlü ve etkili olacağını öngörüyoruz. Yağmurlama hattı ile birlikte yapılan yağmurlama ızgaraları da suyun hızlı bir şekilde drenaj edilmesini sağlayarak, olası su birikintilerinin önüne geçiyor. Süleymanlar Mahallesi sakinlerine ve çevreye sağladığı faydalarla, bu proje bölgenin değerini arttırıyor ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de Su Baskınlarına Karşı Yeni Yağmurlama Hattı İnşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de Su Baskınlarına Karşı Yeni Yağmurlama Hattı İnşa Edildi - Son Dakika
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